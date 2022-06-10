Экологи выяснили причину наличия пленки на водоеме в Альметьевске

Инспекторы и специалисты лаборатории Юго-Восточного территориального управления Минэкологии Татарстана провели обследование территории первой очереди Каскада прудов по улице Шевченко в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До этого в местных соцсетях появилась информация о наличии пленки на водоеме. Экологи, прибыв на место, взяли пробы воды. По результатам анализа, превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

Оказалось, что эта пленка — следствие цветения растений. Часть водоема расположена в зеленой зоне, и в тот период года, когда возможны рост и развитие растений, здесь высока концентрация пыльцы в воздухе. Во время дождя она оседает, проявляясь в виде плавающего налета.

В мае в Татарстане запустили проект по улучшению экологического состояния водоемов и рек. Его реализуют на реке Казанке.

Дарья Акимова