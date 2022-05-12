В Татарстане запустили проект по улучшению реки Казанка

Фото: Максим Платонов

В Татарстане запустили проект по улучшению экологического состояния водоемов и рек, сейчас его реализуют на реке Казанка, сообщили в пресс-службе Минэкологии республики по итогам пресс-конференции с участием первого заместителя министра экологии и природных ресурсов Татарстана Айрата Шигапова.



По проекту, сотрудники министерства вместе с волонтерами Российского географического общества ежедневно отбирают пробы воды, обследуют водосборную площадь и ведут гидрологические исследования. Проект запущен с целью выявить источники воздействия на реку, сообщили в Минэкологии Татарстана.

Шигапов отметил актуальность проблемы загрязнения водных объектов в результате хозяйственной деятельности:

— <…> вопросы диффузного — нерегулируемого стока, поступающего с сельскохозяйственных полей, животноводческих ферм и необорудованных промплощадок, требуют отдельного внимания и научного сопровождения, — сказал он.

Фото: eco.tatarstan.ru

В настоящее время изучается один из признанных наукой методов борьбы с диффузным загрязнением — когда водоохранные зоны засаживаются деревьями. Сейчас идет научно-исследовательская работа, по которой отбираются земельные участки и подходящие растения. Ожидается, что в итоге будет выработан комплекс мероприятий по восстановлению реки, сообщает ТАСС.

Маргарита Головатенко