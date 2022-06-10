«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-2022

Национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности «РТК-Солар» выступит одним из хедлайнеров мероприятий Петербургского международного экономического форума, посвященных вопросам защиты от киберугроз. Компания проведет сессию «Милитаризация киберпространства: как пройти идеальный шторм» (возрастное ограничение 18+), организует международные киберучения на базе Национального киберполигона совместно с Минцифры России.

Ключевой темой сессии станет обеспечение цифрового суверенитета и кибербезопасности государства, общества и бизнеса в условиях кибервойны. В обсуждении поучаствуют министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, начальник Управления Президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Татьяна Матвеева, член Комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, генеральный директор «РТК-Солар» Игорь Ляпунов, заместитель председателя правления ПАО «Сбербанк» Станислав Кузнецов, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа» и генеральный директор Rutube Александр Моисеев.

Также в рамках ПМЭФ-2022 компания «РТК-Солар» организует международные киберучения на базе Национального киберполигона. Учения будут проводиться совместно с Минцифры РФ. Специально для мероприятия эксперты Национального киберполигона развернут цифровой двойник инфраструктуры энергетического предприятия и разработают автоматизированные сценарии атак на основе злонамеренных действий хакерских группировок, зафиксированных во время спецоперации на Украине. Мероприятие призвано отработать практики международного взаимодействия и повысить готовность участников к атакам профессиональных киберпреступных группировок, совершаемых с целью вызвать разрушительные последствия для экономики и населения. Партнером киберучений выступит Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.



«С момента запуска Национального киберполигона на нем прошло более ста различных мероприятий, на которых будущие и действующие специалисты по кибербезопасности тренировались выявлять и отражать кибератаки. Мы непрерывно развиваем киберполигон: расширяем количество отраслевых сегментов и разрабатываем новые сценарии учебных атак, коррелирующие с реальной ситуацией в отрасли. В рамках ПМЭФ в этом году платформа впервые будет использоваться для проведения киберучений на международном уровне, что для нас является новой вехой развития проекта. Мы ожидаем, что учения продемонстрируют положительный эффект, который может дать обмен информацией об угрозах, помогут представителям стран-участниц укрепить доверие и повысить слаженность взаимодействия в противостоянии высокопрофессиональным киберпреступникам», — подчеркнул Игорь Ляпунов, генеральный директор компании «РТК-Солар».



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