В Башкирии штрафы для шумных соседей за первое нарушение в три раза выше, чем в Татарстане

Наказание для жителей многоквартирных домов, которые шумят ночью, в Татарстане в три раза ниже, чем в Башкирии, выяснило «Реальное время».

КоАП Башкирии предусматривает штраф на первое нарушение от двух до трех тысяч рублей, тогда как в Татарстане он варьируется от пятисот до тысячи рублей.

При этом максимальное наказание для должностных и юридических лиц в Татарстане выше, чем в соседнем регионе: 10 и 50 тысяч рублей соответственно против 8 и 30 тысяч в Башкирии. Минимальный порог штрафов одинаковый — 5 тысяч для должностных и 20 тысяч для юридических лиц.

За повторные нарушения штрафы выше. Обычных людей в Татарстане могут оштрафовать на сумму от полутора до двух тысяч, а в Башкирии — от трех до пяти тысяч рублей. Должностные лица в РБ могут лишиться от восьми до десяти тысяч, а в Татарстане — от 15 до 20 тысяч рублей.

Для юридических лиц штрафы за повторные нарушения еще выше. В РБ они варьируются от 30 до 50 тысяч, а в Татарстане штраф составляет 60—70 тысяч.

Фото: pexels.com

Что касается других республик, находящихся около Татарстана, то в Марий Эл за первое нарушение закона о тишине граждан могут оштрафовать на 1—3 тысяич, должностных лиц — на 2 тысячи, юридических лиц — на 20—30 тысяч рублей. За повторные нарушения, как полагается, грозят более серьезные наказания.

В Чувашии штрафы за шум составляют 500—1000 рублей для физлиц, 1000—1500 рублей — для должностных лиц, 10—30 тысяч — для юридических лиц. В республике запрещен шум после 23.00. С 21.00 в домах запрещено проведение строительных и ремонтных работ. За нарушение также грозит штраф, но уже меньший. Так, обычных людей оштрафуют на 100—500 рублей, должностных лиц — на 1000—1500 рублей, а юридических лиц — на 2—5 тысяч рублей.

Напомним, во всех 85 регионах России введен запрет на шум в ночные часы. Делается это для того, чтобы сохранить покой граждан. В большинстве случаев в региональных законах прямо прописано одно исключение — новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января. При этом только в соседней с Татарстаном Кировской области в качестве исключения указан и День Победы, 9 мая.

Артем Гафаров