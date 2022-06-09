Только в одном регионе России разрешен ночной шум в День Победы

Фото: Дмитрий Резнов

Во всех 85 регионах России введен запрет на шум в ночные часы. Делается это для того, чтобы сохранить покой граждан. В большинстве случаев в региональных законах прямо прописано одно исключение — новогодняя ночь, с 31 декабря на 1 января. При этом только в соседней с Татарстаном Кировской области в качестве исключения указан и День Победы, 9 мая, выяснило «Реальное время».

Согласно законам Кировской области, шум запрещен с 22.00 до 7.00. Эти ограничения не распространяются на использование пиротехники в Новый год с 22.00 до 4.00, а также с 21.00 до 24.00 в День Победы, другие праздничные дни и памятные для региона даты. Такое исключение является уникальным для России.

Фото: commons.wikimedia.org

Чаще всего запрет на ночной шум начинает действовать в 22.00, а заканчивается в 7 или 8 часов утра. В некоторых регионах можно шуметь до 23.00. Выделяются здесь Саратовская, Псковская, Магаданская, Московская области и Якутия, в которых ограничения начинают действовать с 21.00.

В Татарстане нельзя шуметь с 22 часов до 6.00 в будни и до 9 утра в выходные и нерабочие дни.

Артем Гафаров