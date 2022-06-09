В Госдуме в первом чтении принят проект о снижении бюрократической нагрузки на учителей

Фото: Максим Платонов (архив)

В первом чтении сегодня Госдума приняла законопроект, направленный на снятие лишней бюрократической нагрузки с учителей. Об этом сообщает ТАСС.

Его внесла на рассмотрение группа депутатов думской фракции «Единая Россия» и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совфеда Андреем Турчаком. Поправки предлагается внести в закон «Об образовании в РФ». По словам авторов инициативы, законопроектом вводится прямой запрет на возложение на учителей подготовки документов за пределами перечня, утвержденного Минпросвещения России.

По данным мониторинга проекта «Новая школа», сейчас учителям приходится заполнять не менее 49 видов документов и отчетностей. Законопроект предусматривает утверждение перечня учебно-методической и иной документации, подготовка которой осуществляется педагогами при выполнении обязанностей по обучению и воспитанию школьников. Все это утвердит Минпросвещения России.

Фото: duma.gov.ru

В октябре 2021 года Минпросвещения России направило главам регионов письмо, в котором рекомендовало систематизировать контрольные работы в школах и снизить бюрократическую нагрузку на учителей. В частности, указывалось, что если преподаватель ведет бумажный журнал, то он не должен вести электронный классный журнал, и наоборот.

Дарья Акимова