В Татарстане запретят проезд маломерных судов по Казанке на время проведения соревнований

В Татарстане установили запрет на проезд маломерных, парусных, прогулочных и спортивных судов по Казанке в связи с проведением чемпионата России по триатлону. Постановление опубликовано на интернет-портале правовой информации.



Проезд для судов будет закрыт на участке от Кремлевской дамбы до моста «Миллениум» с 9 до 18 часов 17 июня и с 5 до 16 часов 18 июня.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В следующую субботу в центре города ограничат движение из-за чемпионата России по триатлону и соревнований Ironstar. Желающие будут состязаться в плавании, беге и велоспорте. «Реальное время» рассказывало, как в Казани допускают любителей спорта к массовым соревнованиям и что для этого необходимо.



Татьяна Леухина