Минцифры России создаст единую базу заводских кодов мобильных телефонов IMEI по предложению ФСБ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Минцифры России заявили, что прорабатывают возможность создания единой базы заводских кодов мобильных телефонов IMEI. Об этом сообщает «РИА Новости».

Сегодня стало известно, что ФСБ порекомендовала Минцифры создать такую базу кодов и подготовить нормативно-правовые акты для ее внедрения. Она требуется для повышения эффективности проведения оперативно-разыскных мероприятий и пресечения противоправных действий с использованием мобильных телефонов. В Минцифры отметили, что сейчас тщательно прорабатываются дальнейшие шаги, в том числе проведение НИР (научно-исследовательские работы) и НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы).

По словам гендиректора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, введение подобной базы станет еще одним каналом контроля за пользователями смартфонов. При этом никаких дополнительных затрат или осложнений для них ее введение нести не будет.



IMEI-код (International Mobile Equipment Identity) представляет собой уникальный серийный номер мобильного устройства. Состоит из 15 цифр, которые присваиваются каждому телефону и смартфону на этапе производства и служат для его распознания в сети.

Фото: pixabay.com

В конце марта сообщалось, что Минцифры России совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) будет контролировать рост тарифов на сотовую связь. Как сообщили в ведомстве, цены не будут расти выше уровня инфляции в стране.



Дарья Акимова