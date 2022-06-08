Башкортостан подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией Красного Луча в ЛНР

Премьер-министр Башкортостана Андрей Назаров подписал соглашение о сотрудничестве с администрацией подшефного Красного Луча в Луганской Народной республике. Об этом сообщается на официальном сайте города.

Документ подписали в ходе рабочего визита башкирской делегации под руководством главы республики Радия Хабирова. Тот заявил, что Башкортостан продолжит поддерживать жителей ЛНР и развивать сотрудничество в экономике и социальной сфере. Он добавил, что регион доставил в ЛНР в составе гуманитарных колонн асфальтовый завод, строительную технику и медицинское оборудование.

Глава администрации Красного Луча Сергей Рыбальченко отметил, что соглашение о сотрудничестве является весьма объемным, оно даст большие перспективы развития для города. Он подчеркнул, что сегодня Башкортостан и Красный Луч вышли на официальный уровень сотрудничества, что даст возможность развития промышленности, социальной сферы, образования и медицины.

В конце мая стало известно, что Чувашия берет шефство над двумя электротехническими заводами в Донбассе — Донецким и Торезским. Также республика локализует производства блочно-модульных зданий. Власти региона окажут содействие в восстановлении кооперационных цепочек для производства электротехнического оборудования, в котором нуждаются территории населенных пунктов ДНР.

Дарья Акимова