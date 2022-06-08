В Татарстане завершили расследование дела о создании ячейки «Нурджулар»* в Челнах

Фото: УФСБ по РТ

Следственные органы СК России по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении трех жителей Набережных Челнов 1982, 1993 и 1999 годов рождения. Они обвиняются в организации и участии в деятельности экстремистской организации (ч.ч. 1,2 ст. 282.2 УК РФ).

По версии следствия, двое обвиняемых, являясь приверженцами международного религиозного объединения «Нурджулар»*, в 2020—2021 годах организовали в Челнах ячейку сообщества, привлекали в него новых участников, хранили соответствующую литературу.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Суд по ходатайству следователя в отношении одного из обвиняемых избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, остальных заключили под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Татарстану.

В начале ноября Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предполагаемым руководителю и членам ячейки экстремистской организации «Нурджулар»*.



*Международная религиозная организация «Нурджулар» признана экстремистской по решению Верховного суда РФ в 2008 году, запрещена в России.



Татьяна Леухина