Казанцев обвиняют в причастности к деятельности экстремистской организации «Нурджулар»*

Вахитовский районный суд Казани избрал меру пресечения в виде заключения под стражу предполагаемым руководителю и членам ячейки экстремистской организации «Нурджулар»* (запрещена в РФ). Об этом сообщает пресс-служба суда.

Такую меру пресечения избрали казанцу 1985 года рождения, которому предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282.2 УК РФ. В период с февраля 2019 года по ноябрь 2021 года он, по версии следствия, возглавлял ячейку, руководил подпольными группами объединения.

Фото: УФСБ по РТ

Меру пресечения избрали и двум другим жителям Казани 1966 и 1976 годов рождения. Им предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ, то есть в участии в деятельности ячейки совместно с другими лицами.

Трех фигурантов задержали вчера.

*Международная религиозная организация «Нурджулар» признана экстремистской по решению Верховного суда РФ в 2008 году, запрещена в России.

Диана Жиленкова