«Татнефтехим» выплатил доходы по 300 тыс. облигаций на 5,4 миллиона рублей

АО «Татнефтехим» отчитался о выплате доходов по 300 тыс. ценных бумаг. Всего на выплаты по биржевым облигациям потрачено 5,4 миллиона рублей, говорится на портале центра раскрытия правовой информации.

— Размер процентов по одной Биржевой облигации, подлежавший выплате за четвертый купонный период — 18 рублей 8 копеек (11,0% годовых), — указано в сообщении эмитента.

Фото: «Татнефтехим»

«Татнефтехим» занимается оптовой торговлей нефтепродуктами. Согласно опубликованным данным, выручка предприятия за прошлый год составила 4,8 миллиарда рублей, а прибыль — 137,1 миллиона. Стоимость компании оценивают в 1,3 миллиарда.



В 2020 году Мосбиржа зарегистрировала дебютный выпуск облигаций татарстанского нефтетрейдера «Татнефтехим» с регистрационным номером 4B02-01-00017-L. Тогда компания разместила 200 тыс. облигаций номинальной стоимостью в тысячу рублей каждая.



Артем Гафаров