На ремонт семи детских садов Татарстана направят более 203 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на ремонт семи детских садов направят более 203 миллионов рублей. Средства выделят из республиканского бюджета.

В списке два казанских объекта — детский сад № 231 комбинированного вида по ул.Восстания, 63а и Билингвальный детский сад №155 компенсирующего вида по ул.Новаторов, д.1а. Кроме ремонта, для них планируется приобрести оборудование, мебель и инвентарь, а также благоустроить их территорию.

В Чистополе отремонтируют детсад № 3 «Кояшкай» по ул.Карла Маркса, 62в, в Нижнекамске — детский сад присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями № 77 по проспекту Шинников, 11а. Ремонт планируется провести также в Большекайбицком детсаду «Миляшкай» в селе Большие Кайбицы по ул.Строителей, 1.

Обновить намерены детский сад №1 «Алсу» в Бавлах по ул.Хади Такташа, 11с и детсад общеразвивающего вида №35 «Дельфин» в Бугульме по ул.Советскаой, 39. Подрядчик — Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана — требует завершить работы до 1 декабря 2022 года.

Самый дорогой объект — Билингвальный детский сад №155 в Казани. На его ремонт направят более 47,1 миллиона рублей. Самую небольшую сумму вложат в обновление детского сада присмотра и оздоровления для детей с аллергическими заболеваниями №77 в Нижнекамске — почти 10,6 миллиона рублей.

Как рассказывали в Минобрнауки Татарстана, в 2019—2021 годах в республике открыли 60 новых детских садов. Из них половину построили еще в 2019 году. В 2020 году появилось 28 учреждений на 5 тысяч новых мест, из них половина — для ясельных групп.



Татьяна Демина