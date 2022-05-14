«Татнефть» продаст шинный бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу»

«Татнефть» продает шинный бизнес «Татнефтехиминвест-холдингу», соответствующее соглашение подписано, сказано в сообщении компании.



В «Татнефти» рассчитывают, что продажа шинного бизнеса позволит компании сконцентрироваться на ключевых стратегических проектах. Решение обусловлено изменениями экономической ситуации, «в том числе вызванных геополитическими процессами».

В соглашение входят доли участия «Татнефти» в «Татнефть-нефтехиме», Нижнекамском заводе грузовых шин и в «Торговом доме «КАМА», а еще акции в «Нижнекамскшине», Нижнекамском механическом заводе и «Ярполимермаш-Татнефть».

Однако «Татнефть» продолжит сотрудничать с предприятиями шинного комплекса в России на коммерческой основе с учетом ранее принятых обязательств, сообщает ТАСС.

Фото: wikipedia.org

Недавно ПАО «Татнефть» приобрело у татарстанского нефтесервисного холдинга «Таграс» предприятие «Таграс-Химсервис», входившее в «Таграс-Ремсервис». Согласно выписке, «Татнефть» стала собственником ООО «Таграс-Химсервис» 12 мая. Не считая двух дочерних структур, это восьмое предприятие, купленное «Татнефтью» у «Таграса» в период с апреля по май 2022 года.

Маргарита Головатенко