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В Казани пройдет благотворительный концерт мастеров искусств Башкирии и Татарстана

09:24, 08.06.2022
В Казани пройдет благотворительный концерт мастеров искусств Башкирии и Татарстана
Фото: culture.bashkortostan.ru

Сегодня, 8 июня, в КРК «Пирамида» в рамках проекта «Без бергә — Мы вместе» состоится еще один благотворительный концерт — известные артисты Башкирии и Татарстана выступят в Казани. Собранные средства направят на помощь Донецкой и Луганской народным республикам.

В концерте примут участие известные артисты обоих республик: Гузель Уразова, Зайнаб Фархетдинова, Зуфар Билалов, Филюс Кагиров, Рустам Гиззатуллин, Раяз Фасихов, Zainetdin, Ильнат Фархуллин, Альфия Нигматуллина, Рафис Сирусин, Роман Плеханов, Зульфат Хаким и этно-группа «Аргымак».

Начало концерта — в 19.00.

До этого, 25 мая, аналогичный концерт прошел на сцене Государственного концертного зала «Башкортостан».

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