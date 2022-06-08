«Небольшой заборчик»: работники «Элекона» просят перенести велопарковку на территорию завода

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Работники казанского завода «Элекон» после кражи велосипеда от южной проходной написали обращение (есть в распоряжении «Реального времени») к гендиректору Павлу Коротченко с просьбой перенести велопарковку на территорию предприятия.

— На данный момент неохраняемая велопарковка, небольшой заборчик для крепления велосипедов, находится за территорией завода возле южной проходной. Были несколько случаев кражи велосипедов с этой парковки, при этом камеры наблюдения не помогли установить личности преступников. Заводская охрана тоже не следит за сохранностью, т.к. велопарковка находится за территорий завода, — говорится в обращении.

Авторы отмечают, что желающих добраться до работы на велосипедах и самокатах очень много.

— Но большинство из них боятся оставлять без присмотра свой двухколесных транспорт, — отмечается в тексте.