Велосипед одного из рабочих казанского завода «Элекон» угнали под камерами прямо от проходной

Фото: кадр видео

У одного из сотрудников завода «Элекон» в Ново-Савиновском районе Казани украли велосипед стоимостью 30 тысяч рублей. Об этом он рассказал «Реальному времени».

Инцидент произошел утром 2 июня на улице Гагарина. По словам работника, его велосипед был пристегнут к специальной парковке, находящейся у южной проходной.

На кадрах видеозаписи с камер наблюдения, которые есть в распоряжении «Реального времени», видно, как мужчина в балаклаве и панаме перерезает велосипедный замок, а когда это получается — уезжает на велосипеде.

Пострадавший уже написал заявление о краже в полицию. Оперативно связаться с заводом «Элекон» для получения комментария не удалось.