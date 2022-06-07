В Казани из-за строительства метро ограничат движение на улице Фучика

В Казани ограничат движение для транспорта по улице Фучика. Это связано с работами по выносу коммуникаций из зоны строительства на первом участке второй линии метрополитена.

С 9 по 22 июня возле дома №12а корп. 3 по ул. Закиева ограничат движение транспорта по проезжей части в направлении движения от ул. Минской в сторону ул. Закиева и полностью закроют тротуар, сообщается на сайте мэрии города.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

На прошлой неделе в Казани до 16 июня ограничили движение по улице Фучика. Проезд закрыли возле домов №145а и 149.

Татьяна Леухина