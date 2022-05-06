С начала года в столице Татарстана отловили 1,7 тысячи бездомных собак
С начала 2022 года в Казани отловили порядка 1,7 тысячи безнадзорных собак. Об этом рассказал директор приюта «Зооцентр» Рустем Нуруллин.
Также продолжает функционировать горячая линия Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города по отлову бездомных животных. С начала года на нее поступила 2 351 заявка.
Отловленным собакам делают прививки от различных заболеваний. Кроме того, животные проходят дегельминтизацию и стерилизацию, затем их возвращают на прежнее место обитания, сообщает мэрия Казани.
В Татарстане по итогам 2021 года в социальных сетях зафиксировали свыше 1,4 тысячи обращений в связи с нападениями бездомных собак. Больше всего таких происшествий зарегистрировали в Верхнеуслонском, Спасском и Лаишевском районах республики.
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