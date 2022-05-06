С начала года в столице Татарстана отловили 1,7 тысячи бездомных собак

С начала 2022 года в Казани отловили порядка 1,7 тысячи безнадзорных собак. Об этом рассказал директор приюта «Зооцентр» Рустем Нуруллин.

Также продолжает функционировать горячая линия Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома города по отлову бездомных животных. С начала года на нее поступила 2 351 заявка.

Фото: realnoevremya.ru

Отловленным собакам делают прививки от различных заболеваний. Кроме того, животные проходят дегельминтизацию и стерилизацию, затем их возвращают на прежнее место обитания, сообщает мэрия Казани.



В Татарстане по итогам 2021 года в социальных сетях зафиксировали свыше 1,4 тысячи обращений в связи с нападениями бездомных собак. Больше всего таких происшествий зарегистрировали в Верхнеуслонском, Спасском и Лаишевском районах республики.



Диана Жиленкова