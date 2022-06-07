Bloomberg: санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали мировой голод

Западные санкции против России оказались неэффективными и спровоцировали голод в мире. Такое мнение в своей статье для Bloomberg выразил обозреватель Панкадж Мишра.

США и их союзники ввели ограничительные меры против России, не учитывая последствия для других стран. Мишра считает, что Западу не удалось надавить на Москву при помощи ограничительных мер.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

— Неэффективные даже против слабых режимов, таких как Куба, санкции, как и ожидалось, не смогли остановить российского лидера, подвергнув при этом миллиарды людей по всему миру инфляции и голоду, — передает «РИА Новости» его слова.

На минувших выходных министр экономики Швейцарии Ги Пармелен выразил мнение, что антироссийские санкции, введенные в связи со специальной военной операцией на Украине, не достигли поставленной цели, если она состояла в скорейшем прекращении боевых действий.

А вчера официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что новые санкции против России не облегчают положение дел на Украине. Европа и весь мир платят за них высокую цену.

Татьяна Леухина