В 2022 году в Нижнекамске закупили деревьев и кустарников на сумму более чем 12 млн рублей
Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин рассказал, что в этом году в Нижнекамске закуплено различных декоративных деревьев и кустарников на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба района.
По его словам, они предназначены именно для украшения городской территории. Туи, сосны и другие деревья используют для озеленения придорожной территории магистралей. Также в честь юбилея первого директора объединения «Нижнекамскшина» Николая Зеленова планируется озеленение проспекта Шинников.
Кроме того, Муллин сообщил, что сейчас разрабатывается концепт-план озеленения новых районов Нижнекамска — «город в лесу». Для него планируется закупка 170 тысяч деревьев. Руководитель исполкома призвал нижнекамцев бережно относиться к каждому высаженному дереву и по возможности ухаживать за ними.
За 2021 год в Казани высадили 26,5 тысячи деревьев и 13,2 тысячи кустарников. Из них погибло 5%. Это около 1 300 деревьев. Основными причинами гибели деревьев стали несвоевременный полив или вандальные действия. Например, когда водитель неаккуратно паркуется или при уборке снега рабочие сбивают растение.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым