В 2022 году в Нижнекамске закупили деревьев и кустарников на сумму более чем 12 млн рублей

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин рассказал, что в этом году в Нижнекамске закуплено различных декоративных деревьев и кустарников на сумму более 12 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба района.

По его словам, они предназначены именно для украшения городской территории. Туи, сосны и другие деревья используют для озеленения придорожной территории магистралей. Также в честь юбилея первого директора объединения «Нижнекамскшина» Николая Зеленова планируется озеленение проспекта Шинников.

Кроме того, Муллин сообщил, что сейчас разрабатывается концепт-план озеленения новых районов Нижнекамска — «город в лесу». Для него планируется закупка 170 тысяч деревьев. Руководитель исполкома призвал нижнекамцев бережно относиться к каждому высаженному дереву и по возможности ухаживать за ними.



Фото: Максим Платонов (архив)

За 2021 год в Казани высадили 26,5 тысячи деревьев и 13,2 тысячи кустарников. Из них погибло 5%. Это около 1 300 деревьев. Основными причинами гибели деревьев стали несвоевременный полив или вандальные действия. Например, когда водитель неаккуратно паркуется или при уборке снега рабочие сбивают растение.

Дарья Акимова