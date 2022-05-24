26 мая в ряде домов Авиастроительного и Советского районов Казани отключат газ

26 мая в ряде частных и многоквартирных домов Авиастроительного и Советского районов Казани временно прекратится подача газа. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Так, с 8:00 26 мая до окончания работ 27 мая в поселке Константиновка газа не будет по адресам:

ул.Зеленая, 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5а, 6, 6а, 7, 7в, 8а, 8б, 8в, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 14, 14а, 14б, 15, 16, 18, 19, 20а, 20б, 20в, 21, 21а, 22, 24, 25, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а, 29б, 30, 30а, 32а, 33, 33а, 33б, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41а, 41б, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 45б, 45в, 45г, 45д, 45е, 45и, 45к, 45л, 45м, 45н, 46, 46а, 47в, 47г, 47е, 48, 49, 49а, 49б, 49в, 50, 50а, 50б, 51, 52, 52а, 54, 56, 57, 57б, 58, 59, 59а, 60, 61, 61а, 62, 63, 63а, 65, 65а, 69б, 71, 71а, 71б, 71в, 73, 75, 75а, 77, 79, 83;

ул.Ноксинская, 1, 1а, 1в, 1г, 1е, 1и, 1к, 1л, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32ж, 33, 34, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48;

ул.Односторонняя, 1, 3, 5, 7, 9, 9а, 9б, 11, 13, 15, 16, 16а, 17, 19, 19б, 20, 21, 21а, 21б, 23, 23б, 25, 27;

ул.Советская, с 1 по 163-й дома.

ул.Школьная, с 1 по 98-й дома;

ул.Южная, 3, 3а, 9, 11, 13;

ул.Юности, 2, 2г, 4, 10а, 11, 12, 12а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 23а, 27, 27а.

В поселке Щербаково в это же время газа не будет по адресам:

ул.Дачная, 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 10а, 11, 12, 15, 19;

ул.Зеленая, 1, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5;

ул.Лесная, 1, 2а, 2б, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18;

ул.Молодежная, 1, 1а, 2, 3, 8, 9, 10.

ул.Новая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11б, 11в, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 30;

ул.Ноксинская, 1, 1а, 1в, 1г, 1е, 1и, 1к, 1л, 2, 2а, 2б, 2в, 2г, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 11б, 12, 13, 14, 14а, 14б, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 22, 22а, 23, 23а, 24, 24а, 25, 26, 27, 29, 30, 30а, 31, 31а, 32, 32а, 32б, 32в, 32г, 32ж, 33, 34, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 48;

ул.Обочная, 4, 5, 6, 7, 8, 9;

ул.Речная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 17а 17б, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27;

ул.Садовая, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16;

ул.Центральная, 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 25а, 27, 29, 31.

18 мая в ряде домов, расположенных в Вахитовском и Приволжском районах Казани, временно отключили газоснабжение. Это произошло из-за работ по переустройству газопровода среднего давления по улице Меховщиков.

Дарья Акимова