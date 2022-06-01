Исследование: татарстанским школьникам чаще всего предлагают вакансии курьеров и промоутеров

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди вакансий, доступных соискателям в возрасте от 14 лет, 33% составляют предложения о работе курьерами, 23% — промоутерами. Такими данными поделилась с «Реальным временем» служба исследований крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

Реже им предлагают работу аниматорами, ассистентами или помощниками официантов. Вакансии, доступные для соискателей от 14 лет, с начала весны чаще всего размещали транспортно-логистические компании (28% от общего числа предложений для школьников), медико-фармацевтические компании, IT-компании и организации, предоставляющие услуги для бизнеса (по 10% каждые). Средняя зарплата составила 20 тысяч рублей.

Школьники Татарстана могут устроиться промоутерами-консультантами с зарплатой от 15 до 35 тысяч рублей на руки, курьерами по доставке, получая от 30 до 60 тысяч рублей на руки, операторами кол-центра удаленно (22—32 тысячи рублей на руки). Также есть возможность поработать курьером (от 40 тысяч рублей на руки) и промоутером (15—30 тысяч рублей на руки).

Фото: Максим Платонов (архив)

В центрах занятости Казани рассказали, что найти вакансии для подростков трудно, но можно. Предприятия и компании не горят желанием брать школьников, особенно 14—15 лет. Какие предложения есть на рынке города и как они оплачиваются — в материале «Реального времени».



Дарья Акимова