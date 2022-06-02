Финансирование пятилетней дорожной программы в России составит 13,2 трлн рублей — это много или мало?

Общий объем финансирования плана дорожного строительства в России на пять лет составит около 13,2 триллиона рублей, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на совещании у президента РФ Владимира Путина.

— Колоссальная сумма. Из них 5,4 триллиона рублей — средства Федерального дорожного фонда, 7,2 триллиона рублей — региональные. Еще 436 миллиардов рублей — деньги Фонда национального благосостояния на проекты, которые вы уже одобрили в конце прошлого года: это М-12, Казань — Екатеринбург, обход Твери, — сказал Хуснуллин.

По итогам реализации плана в стране будет построено и реконструировано более 4 тысяч километров дорог. Еще 3 тысячи километров дорог будет расширено с двух до четырех полос.

13,2 триллиона рублей на дороги — это:

$214,7 миллиарда, или €207,3 миллиарда, по курсу ЦБ на сегодня.

по курсу ЦБ на сегодня. Больше половины бюджета России на 2022 год — 23,6 триллиона рублей.

Всего на 0,6 триллиона меньше объема ФНБ на начало года — 13,89 триллиона рублей.

объема ФНБ на начало года — 13,89 триллиона рублей. На 1,6 триллиона больше , чем планировали выделить в 2021—2030 годах на дорожное строительство и безопасность движения — 11,6 триллиона рублей. Об этом сообщали в октябре 2020 года.

, чем планировали выделить в 2021—2030 годах на дорожное строительство и безопасность движения — 11,6 триллиона рублей. Об этом сообщали в октябре 2020 года. Около девяти трасс Джубга — Сочи длиной в 120 километров вдоль моря — стоимость новой дороги оценивают в 1,4 триллиона рублей.

трасс Джубга — Сочи длиной в 120 километров вдоль моря — стоимость новой дороги оценивают в 1,4 триллиона рублей. Почти половина всех вкладов россиян в банках — 30 триллионов рублей.

всех вкладов россиян в банках — 30 триллионов рублей. В 4,4 раза больше суммы, которую планирует вложить российское правительство в развитие железнодорожного сообщения в течение ближайших трех лет, — 3 триллиона рублей.

суммы, которую планирует вложить российское правительство в развитие железнодорожного сообщения в течение ближайших трех лет, — 3 триллиона рублей. Примерно столько же выделит федеральный бюджет на национальные проекты в 2019—2024 годах.

Дарья Пинегина