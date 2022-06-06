В Высокой Горе начали строить два соципотечных дома с индивидуальным отоплением

Фото: пресс-служба Госжилфонда

Госжилфонд при президенте Татарстана приступил к строительству двух многоквартирных домов с индивидуальным отоплением в поселке Высокая Гора. Они предназначены для участников жилищных программ Фонда.

12-квартирный трехэтажный дом строится по ул. Гагарина, д. 13. Он будет одноподъездным, там расположится 6 однокомнатных, 3 двухкомнатных и 3 трехкомнатных квартиры. Площадь дома — 615 кв.м.

Фото: пресс-служба Госжилфонда РТ

40-квартирное пятиэтажное здание строится по ул. Чернышевского, д. 14. В доме будет 12 однокомнатных, 26 двухкомнатных и 2 трехкомнатные квартиры. Площадь дома — 2328 кв.м.

В текущем году Госжилфонд планирует обеспечить жильем 2752 семьи, построив 150,3 тыс. кв.м жилья по всей республике. На текущий момент Фонд выполнил план на 66%, сообщает пресс-служба организации.

На прошлой неделе Госжилфонд при президенте республики сообщил, что в этом году 25 многодетных семей в Татарстане обеспечат жильем от государства. Всего им передадут 42 квартиры.

Татьяна Леухина