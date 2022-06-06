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Сегодня в Татарстане дождь и до +22 градусов

06:25, 06.06.2022
Сегодня в Татарстане дождь и до +22 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 6 июня, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Днем возможен дождь, местами сильный, в отдельных районах гроза, предупреждает Гидрометцентр республики.

Днем температура воздуха в Казани, Лаишево, Набережных Челнах и Мензелинске составит +19..+21 градус. В Болгаре и Нурлате ожидается от +19 до +22.

Утром на востоке Татарстана местами ожидается туман. При грозе возможны кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

Фото: Максим Платонов

Недавно ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что лето в России обещает быть «медовым» — теплым и безветренным, с умеренной влажностью, чередованием солнечных дней со скоротечными ливнями. Температура будет близкой к климатической норме.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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