Исследование: самые нелюбимые бытовые дела казанцев — глажение и уборка

Самыми нелюбимыми бытовыми делами казанцев стали глажение и уборка. Именно их больше всего не любят 26 и 18% опрошенных соответственно. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob (есть в распоряжении «Реального времени»).

Еще 14% респондентов не любят мыть посуду, еще 9% опрошенных казанцев — готовить. К закупке продуктов и стирке опрошенные относятся спокойнее: ходить в магазины и на рынки больше всего не нравится 2% опрошенных, стирать — 1%.

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В Казани к утюжению и кулинарии терпимее мужчины, а к закупке товаров для дома — женщины. Гладить чаще всего не любят респонденты старше 45 лет, тогда как мыть посуду — опрошенные моложе 34 лет.

Регулярно моют посуду 76% казанцев, закупает продукты — 71%. Приготовление еды входит в обязанности 63% респондентов, уборка в квартире — 61%. Все домашние дела, за исключением закупки продуктов, в Казани намного чаще выполняют женщины, чем мужчины.



В августе прошлого года выяснилось, что жителей столицы Татарстана стали утомлять домашние хлопоты — они начали чаще делегировать свои обязанности по заботе о детях, питомцах и чистоте в доме специалистам, готовым выполнить эти задачи за денежное вознаграждение.



Татьяна Леухина