В Казани открылся первый семейный коворкинг

В культурном центре «Сайдаш» открылся первый в Казани семейный коворкинг. В данном формате родители могут поработать, пока дети будут находиться с педагогом центра на занятии.

Проект «семейный коворкинг» реализует культурный центр «Сайдаш» совместно с Молодежным парламентом Казани. Он будет бесплатным, оставить детей и поработать в коворкинге можно будет каждый четверг, сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Рекомендуется приходить с детьми от 1,5 до 6 лет, чтобы они спокойно могли остаться с педагогом на занятии, а родители в это время могли провести встречу, переговоры или сделать свои дела по работе.

В феврале сообщалось, что летом на улице Баумана откроется самый большой в городе коворкинг. Подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина