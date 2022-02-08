Крупнейший коворкинг в Казани откроется летом у часов на Баумана

Основатель Workki получил разрешение преобразовать здание гостиницы «Коммерческие номера» в обитель фрилансеров

Фото: Максим Платонов

Как выяснило «Реальное время», историческое здание бывших «Коммерческих номеров» на Баумана, 86 отреставрируют этим летом. С окончанием работ на верхних трех этажах разместится самый большой в городе коворкинг, внизу — объекты торговли. Владельцем памятника архитектуры местного значения является известный российский предприниматель, основатель бренда ювелирных изделий «585» и сети коворкингов Workki Александр Смирнов. Его компания приобрела особняк в самом сердце Казани еще в 2018 году, но только сейчас получила возможность реализовать проект.

Workki в Казани

Власти Казани выдали разрешение на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия местного значения — здание гостиницы «Коммерческие номера» на улице Баумана, 86. Этот примечательный 4-этажный полукруглый дом на площади Тукая будет приспособлен под самый большой в городе коворкинг.

Здание, общая площадь которого превышает 3 тыс. кв. м, обнесено строительным забором, но аншлага с паспортом объекта на нем нет. Как не видно рабочих и строительной техники. Тем не менее, как выяснило издание, строительные работы внутри дома ведутся.

Дом был приобретен ООО «Альтаир-Престиж» еще в 2018 году. Учредитель и гендиректор компании — основатель российской ювелирной сети «585» Александр Смирнов. По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Альтаир-Престиж» зарегистрировано в Санкт-Петербурге в 2016 году.

С 2017 года Смирнов начал инвестировать в офисную недвижимость, в частности купил бизнес-центр у Казанского вокзала в Москве за 936 млн рублей, учредил сеть коворкингов Workki.

В августе 2020-го главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила, что городские власти только согласовали проект реконструкции. Фото: kzn.ru

О планах компании открыть еще один объект в Казани на 500 рабочих мест — самый большой коворкинг в городе — стало известно еще в 2019 году, вскоре после покупки предпринимателем здания гостиницы бывших «Коммерческих номеров» в центре столицы Татарстана. Однако что-то эти планы нарушило. Возможно, статус дома — объект культурного наследия.

В августе 2020-го главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина сообщила, что городские власти только согласовали проект реконструкции. Согласно ему, внешний вид особняка должен быть обновлен с учетом исторической подлинности.



«Срок прописан в договорах»

Коворкинг займет верхние три этажа дома. Первый этаж отдадут под ретейл. До реконструкции здесь находились ювелирный салон «Жемчуг» и ресторан быстрого обслуживания KFC. После ремонта заведение общепита сможет вернуться.

«Реальному времени» удалось выяснить сроки окончания реконструкции памятника. В одно из торговых помещений площадью 126,9 кв. м на первом этаже дома на Баумана, 86 уже сейчас подыскивают арендатора. Судя по схеме, два других уже заняты. Цена предложения — 4,5 тыс. рублей за «квадрат» в месяц, плюс 571 050 рублей залога — объясняется высоким пешеходным трафиком и «центровой локацией в городе». Риелтор сообщила, что заехать в помещение можно будет уже в июле — августе этого года. На вопрос, неужели так быстро сдадут здание в эксплуатацию, она ответила, что ремонт идет уже 2 года.

— Срок прописан в договорах, которые подписываем. На первом этаже будет торговая зона, на остальных трех этажах — коворкинг. Поэтому к этому времени мы полностью запускаем проект, — заверила представитель компании.

Коворкинг займет верхние три этажа дома

В обрушении крыши обвинили собственника

Здание бывших «Коммерческих номеров» не эксплуатировалось много лет и ветшало. В ноябре 2018 года после покупки исторического особняка компанией Александра Смирнова часть его кровли обрушилась на тротуар. В дело вмешалась прокуратура, потребовавшая привести строение в порядок. Также прокурор требовал привлечь к дисциплинарной ответственности виновных в этом должностных лиц фирмы. Соответствующее представление было внесено в адрес руководства организации. В надзорном ведомстве сочли, что крыша разрушилась из-за бездействия владельца недвижимости. Согласно законодательству России, он должен следить за состоянием собственности.

— В настоящее время здание фактически не эксплуатируется, часть кровли находится в неудовлетворительном состоянии,— отмечали в прокуратуре.

А в конце февраля 2019 года председатель Комитета Татарстана по охране ОКН Иван Гущин встретился с представителем собственника на объекте. Директор по строительству компании Александр Матеша рассказал, что уже к концу 2019-го планируется провести строительные и реставрационные работы, разрабатывается проектная документация, проводится соответствующее обследование здания.

Представитель ООО «Альтаир-Престиж» тогда заверил, что новый функционал здания не предполагает глобальных переделок — существующая конструкция и все исторические элементы будут сохранены и органично впишутся в рабочее пространство коворкинга.

Доходный дом с рестораном и синематографом

Полукруглое четырехэтажное здание гостиницы «Коммерческие номера» является памятником гражданской архитектуры в стиле поздней эклектики. Оно было построено в 1906—1907 годах напротив «Музуровских номеров» (на противоположной стороне Рыбнорядской площади) для купца В. Колесникова.

В доме помимо гостиницы располагался ресторан, имевший отдельные кабинеты, дамский оркестр и даже свой синематограф. «Коммерческие номера» имели очень плохую репутацию, считаясь одним из самых злачных мест Казани — веселье здесь часто длилось с вечера до утра. В годы Первой мировой войны владелец гостиницы разорился, что было встречено городской прессой с нескрываемым злорадством.



Полукруглое четырехэтажное здание гостиницы «Коммерческие номера» является памятником гражданской архитектуры в стиле поздней эклектики

В 1925 году в бывшем ресторане Колесникова была открыта фабрика-кухня — первое в Казани механизированное предприятие общепита. Его посетителям предлагалось два варианта недорогих обедов — мясной и постный. Членам профсоюза полагалась скидка.

До середины 1970-х годов в доме располагалась гостиница «Чулпан», позднее — популярная забегаловка «Бездна» и магазин «Сыр». А когда «казанский Арбат» стал пешеходным, место возле дома 86/9 стало традиционным местом свиданий и встреч — здесь, рядом с подземным переходом, установили часы со знаменитой арабской вязью вместо цифр.



Своеобразный участок с закругляющейся красной линией застройки продиктовал форму плана четырехэтажному доходному дому. Здание имеет дворовый четырехэтажный пристрой с подвалом, во двор ведет проездная лучковая арка. Фасад вертикально разделен на симметричные зоны в три окна каждая. Крайние две и центральная выделены арочными проемами и балконами. Остальные проемы — прямоугольной формы с разной отделкой по этажам. Простенки украшены филенками, аркатурами, кессонами и прочими элементами. Мощный карниз с лепным фризом, аттик с круглыми отверстиями для люкарны, а также парапетные тумбы довершают облик здания.

Обсуждая судьбу этого памятника с Комитетом ОКН, владелец пообещал провести реставрацию так, чтобы посетители, оказавшиеся внутри, ощущали, что они не просто находятся в современном бизнес-центре, но и на историческом объекте.