РФС направил протест в ФИФА из-за дизайна формы украинской сборной

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Российский футбольный союз (РФС) направил два протеста в Международную федерацию футбола (ФИФА) в связи с демонстрацией на форме национальной сборной Украины изображения Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе союза.

Сборная Украины 1 июня обыграла команду Шотландии (3:1) в полуфинальном матче. На форме украинской команды изображен Крым в составе Украины. Также протест выразили по фактам отдельных высказываний представителей украинской федерации, разжигающих рознь в отношении граждан России, пишет ТАСС.

Еще летом прошлого года РФС направлял письма в УЕФА, в котором обращал внимание на форму украинской сборной на чемпионате Европы. По мнению российской стороны, Украина использовала политические мотивы при выборе формы своей сборной. Это, в свою очередь, нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

Позже СМИ сообщали, что украинской команде разрешили оставить карту с границами страны и Крыма на передней части формы. Также на экипировке сохранится надпись «Слава Украине». А вот слоган «Героям слава» в УЕФА обязали убрать с игровой формы сборной.

После начала спецоперации РФ Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) решили отстранить все сборные России и российские клубы в международных соревнованиях под своими эгидами.

Татьяна Леухина