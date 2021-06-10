УЕФА разрешил оставить карту с Крымом на форме сборной Украины на Евро-2020, но обязал убрать слоган

Сборной Украины по футболу придется внести изменения в форму, в которой национальная команда будет выступать на чемпионате Европы. Такое решение принято УЕФА после рассмотрения запроса со стороны Российского футбольного союза, сообщает «Чемпионат».

По данным источника, украинской команде разрешили оставить карту с границами страны и Крыма на передней части формы. Также на экипировке сохранится надпись «Слава Украине». А вот слоган «Героям слава» в УЕФА обязали убрать с игровой формы сборной.

«Карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признает соответствующие границы государства. Слоган «Слава Украине» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несет явный политический смысл», — сообщает «Чемпионат».

Фото: facebook.com/andriy.pavelko

Напомним, ранее РФС направил письмо в УЕФА, в котором обратил внимание на форму украинской сборной на чемпионате Европы. По мнению российской стороны, Украина использовала политические мотивы при выборе формы своей сборной. Это, в свою очередь, нарушает руководящие принципы регламента УЕФА по экипировке, который запрещает политические высказывания.

Сборная Украины уже успела провести один контрольный матч в форме с нанесенной картой с границами страны и Крыма. В российском Кремле призвали не разжигать ненависть из-за экипировки украинцев.