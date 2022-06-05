Эрдоган считает, что из-за конфликта на Украине в Европе возникла паника

Из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что Турция уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии. А из-за российско-украинского кризиса в Европе возникла паника.

Фото: pxhere.com

— Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода, — приводит ТАСС его слова.

Эрдоган отметил, что созданная странами Запада система обеспечения собственной безопасности разрушается. Они уже начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.



Татьяна Леухина