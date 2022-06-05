Новости общества

19:06 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Эрдоган считает, что из-за конфликта на Украине в Европе возникла паника

17:59, 05.06.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Эрдоган считает, что из-за конфликта на Украине в Европе возникла паника
Фото: kremlin.ru

Из-за конфликта на Украине в Европе наблюдается паника. Такое мнение выразил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он напомнил, что Турция уже 11 лет успешно справляется с нелегальной миграцией из Сирии. А из-за российско-украинского кризиса в Европе возникла паника.

Фото: pxhere.com

— Мы молимся, чтобы мир как можно скорее вышел из переживаемого им критического периода, — приводит ТАСС его слова.

Эрдоган отметил, что созданная странами Запада система обеспечения собственной безопасности разрушается. Они уже начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также