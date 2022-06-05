Эрдоган заявил о разрушении системы безопасности Запада

Созданная странами Запада система обеспечения собственной безопасности разрушается. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на съезде правящей Партии справедливости и развития.

— Система, созданная Западом для обеспечения собственной безопасности и благополучия, разрушается, - приводит ТАСС его слова.

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Западные страны уже начали соглашаться с турецкой идеей о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. Подобные призывы участились на фоне ситуации на Украине, а турецкие власти ранее неоднократно говорили об этом.

В октябре 2021 года Эрдоган, выступая в парламенте Анголы, заявил, что судьба человечества не должна быть отдана на откуп «горстке стран», одержавших победу во Второй мировой войне.

В конце мая Эрдоган выступил после заседания кабинета министров и отметил, что Турция всерьез намерена установить господство в своем регионе, а уже в следующем году укрепить безопасность, экономический и технологический суверенитет. Подробнее — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина