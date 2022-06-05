Путин поздравил экологов с профессиональным праздником

5 июня в России отмечается День эколога. Работников Минприроды и подведомственных министерству учреждений с профессиональным праздником поздравил президент страны Владимир Путин.

— Подчеркну, в нашей стране вопросы рационального природопользования, обеспечения экологической безопасности находятся в числе ключевых общенациональных приоритетов. От их успешного решения во многом зависит сохранение биоразнообразия экосистемы, качество жизни и здоровье миллионов людей, — отметил глава государства.

По словам Путина, актуальные задачи в этой сфере направлены на создание эффективной системы борьбы с лесными пожарами и наводнениями, широкое внедрение на предприятиях передовых ресурсосберегающих технологий и формирование экологической культуры в обществе.

Фото: Ирина Анисимова

Недавно в Татарстане завершился санитарно-экологический двухмесячник, который стартовал 1 апреля. Жители республики проводили очистку водоохранных зон водных объектов, пляжей, скверов, парков, детских площадок и других территорий.

По предварительным данным, за два месяца в регионе посадили 1,3 миллиона деревьев и вывезли 510 тысяч кубометров отходов. Прошло более полутора тысяч различных мероприятий, среди которых природоохранные акции, массовые субботники и экологические уроки.



Диана Жиленкова