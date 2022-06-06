В мае продажи абонементов в фитнес-клубах России поднялись на 3,4%

Фото: Максим Платонов (архив)

В мае этого года в России продажи клубных карт и абонементов в фитнес-клубах поднялись на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го. Об этом сообщила глава Национального фитнес-сообщества Елена Силина.



По ее словам, также на 3,6% увеличились продажи дополнительных услуг, среди которых индивидуальные занятия с инструктором, тренировки в мини-группах, спа и другие. А посещаемость возросла на 2%.



Фото: Роман Хасаев (архив)

— Впереди для игроков рынка фитнес-отрасли наступают затяжные и непредсказуемые месяцы низкого летнего сезона. Теперь представителям бизнеса придется приложить максимум усилий для того, чтобы удержать падение, применяя различные маркетинговые инструменты для стимулирования спроса, — приводит слова Силиной ТАСС.

В апреле сообщалось, что за год зарплатные ожидания работников фитнес-индустрии в Татарстане поднялись на 16%. По данным сервиса hh.ru, число вакансий на должности специалистов спортклубов в республике возросло на 63%.

Диана Жиленкова