Исследование: за год зарплатные ожидания работников фитнес-индустрии в Татарстане поднялись на 16%

Фото: Максим Платонов (архив)

В марте этого года в Татарстане среднее зарплатное предложение в сфере фитнес-индустрии составило 41 394 рубля, что на 8% ниже, чем год назад. При этом зарплатные ожидания увеличились на 16% до 42 148 рублей, сообщает сервис hh.ru.

За год число вакансий на должности работников спортклубов в республике возросло на 63%. В то же время по сравнению с февралем текущего года этот показатель снизился на 19%. Количество активных резюме в марте оказалось на 2% больше, чем в прошлом месяце.

Фото: Роман Хасаев (архив)

В целом по России число вакансий в сфере спорта и фитнеса составило более 14 тысяч. В сравнении с февралем этот показатель снизился на 17%. За год в стране среднее зарплатное предложение снизилось на 10%, до 48 283 рублей.

Недавно в hh.ru сообщили, что для 31% татарстанцев при устройстве на работу важно наличие современного офиса со спортзалом и зоной отдыха. А для большинства наиболее важным критерием оказался высокий уровень заработной платы.



Диана Жиленкова