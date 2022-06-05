В июне радиотелецентры Татарстана временно приостановят работу

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом месяце на радиотелецентрах Татарстана пройдут плановые ремонтно-профилактические работы. Об этом сообщает Министерство цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи республики.

По данным ведомства, в связи с этим трансляции программ цифрового эфирного телевидения будут временно отключены:

В Казани 6 — 7 июня с 8:00 до 17:00 («Радио России + Радио Татарстана», радио «Маяк», радио «Вести ФМ», «Наше радио», радио «Серебряный дождь»);

В населенном пункте Большие Полянки 8-9 июня с 8:00-17:00 («ТНВ»; «Радио России + Радио Татарстана»; «Болгар радиосы»);

В населенном пункте Шемордан 21-22 июня с 8:00 до 17:00 («ТНВ», «Радио России + Радио Татарстана», «Болгар радиосы»).

Фото: pixabay.com

В октябре прошлого года в Казани на территории радиотелевизионного передающего центра в Троицком лесу открылся музей телерадиовещания. В нем можно познакомиться с историей развития российского телерадиовещания на примере Татарстана.

Диана Жиленкова