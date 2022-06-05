КНДР запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря

Северная Корея запустила восемь баллистических ракет малой дальности в сторону Японского моря. Об этом заявили в Объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи.



По данным военных, летательные аппараты были запущены из района аэропорта Сунан в Пхеньяне и других мест с 9.08 по 9.43 (с 03.08 по 03.43 мск). Военнослужащие Южной Кореи при взаимодействии с США сохраняют оборонную готовность и следят за развитием событий.

Как сообщили в Министерстве обороны Японии, протяженность полета снарядов оценивается в 300-400 км. Максимальная высота составила от 50 до 100 км, передает «РИА Новости».



В апреле Северная Корея провела испытания новой системы тактического управляемого оружия. Проинспектировал их лидер КНДР Ким Чен Ын. Он дал указания для «дальнейшего усиления обороноспособности страны и ядерных боевых сил».

Диана Жиленкова