В Казани на участке улицы Карбышева ограничили движение

В столице Татарстана на улице Карбышева возле фонтана в сторону Даурской ограничили движение. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

На данном участке движение для пешеходов полностью закрыто. А на проезжей части для автомобилей открыта только одна полоса.



Фото: realnoevremya.ru

На этой неделе в Казани из-за ремонта дороги временно ограничили движение на участке улицы Четаева. Проезд закрыли от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова.

Накануне сообщалось, что в городе также частично ограничат движение по улице Фучика. Проезд будет закрыт возле домов №145а и 149. Ограничение действует до 16 июня.

Диана Жиленкова