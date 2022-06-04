В Казани на участке улицы Карбышева ограничили движение
В столице Татарстана на улице Карбышева возле фонтана в сторону Даурской ограничили движение. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».
На данном участке движение для пешеходов полностью закрыто. А на проезжей части для автомобилей открыта только одна полоса.
На этой неделе в Казани из-за ремонта дороги временно ограничили движение на участке улицы Четаева. Проезд закрыли от улицы Бондаренко до улицы Абсалямова.
Накануне сообщалось, что в городе также частично ограничат движение по улице Фучика. Проезд будет закрыт возле домов №145а и 149. Ограничение действует до 16 июня.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым