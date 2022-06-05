На строительство МФЦ в Заинском районе Татарстана выделят 25,2 миллиона рублей

Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана объявило тендер на строительство многофункционального центра в селе Куш-Елга Заинского района. Начальная цена договора — 25,2 миллиона рублей. Источник финансирования — бюджет региона.

Срок оказания услуги — до 30 ноября текущего года. В список задач входят земляные работы, установка дверей и окон, обустройство наружных, внутренних стен и кровли, отделка, обеспечение отопления и водопровода, а также благоустройство и т.д.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июня. Подрядчика определят 16 июня.



Как писало «Реальное время», в Заинске на ремонт дорожно-уличной сети в этом году выделят 30 миллионов рублей из бюджета Татарстана. Работы необходимо выполнить до 11 октября текущего года.



Диана Жиленкова