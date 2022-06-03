В Челнах врачи сделают пациенту новый желудок из тонкой кишки

В Набережных Челнах прооперировали 70-летнего мужчину, которому диагностировали рак кардиального отдела желудка с переходом на пищевод. Об этом сообщает местный Горздрав.

Сначала врачи выполнили диагностическую лапароскопию, а затем приступили к удалению желудка и нижней трети пищевода. Новый орган мужчине планируют создать из тонкой кишки. Как уверяют медики, спустя год пациент даже не заметит разницы.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Наша задача выполнить максимум, чтобы не было рецидива или не был продолжен рост опухоли по пищеводу, — рассказал хирург Том Шарапов.



В мае стало известно, что в Казани построят корпус по оказанию высокотехнологичной медпомощи, в том числе в его стенах будет работать трансплантационное отделение. Каких затрат потребует реализация данного проекта, пока неизвестно.

Диана Жиленкова