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В Челнах врачи сделают пациенту новый желудок из тонкой кишки

20:38, 03.06.2022
В Челнах врачи сделают пациенту новый желудок из тонкой кишки
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Набережных Челнах прооперировали 70-летнего мужчину, которому диагностировали рак кардиального отдела желудка с переходом на пищевод. Об этом сообщает местный Горздрав.

Сначала врачи выполнили диагностическую лапароскопию, а затем приступили к удалению желудка и нижней трети пищевода. Новый орган мужчине планируют создать из тонкой кишки. Как уверяют медики, спустя год пациент даже не заметит разницы.

Фото: Максим Платонов (архив)

— Наша задача выполнить максимум, чтобы не было рецидива или не был продолжен рост опухоли по пищеводу, — рассказал хирург Том Шарапов.

В мае стало известно, что в Казани построят корпус по оказанию высокотехнологичной медпомощи, в том числе в его стенах будет работать трансплантационное отделение. Каких затрат потребует реализация данного проекта, пока неизвестно.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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