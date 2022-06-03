МИД России закрыл въезд в страну 41 гражданину Канады

Россия закрыла въезд в страну для 41 гражданина Канады. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В список вошли национальный секретарь Канадского украинского конгресса Касьян Солтыкевич, вице-президент Всемирного конгресса украинцев Джордж Гуцулак, президент Украинского кредитного союза Славко Борис, первый заместитель начальника Штаба национальной обороны Канады Франсес Аллен и другие.

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По данным ведомства, запрет на въезд в Россию установлен в ответ на введенные против страны санкции. Речь идет и о персональных ограничительных мерах в отношении руководства Минобороны, военачальников и представителей деловых кругов.

На этой неделе Канада ввела санкции против 22 физических и четырех юридических лиц России. В списке оказалась спортсменка и председатель совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа» Алина Кабаева.

Диана Жиленкова