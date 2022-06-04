Дороги в сельских поселениях Буинского района Татарстана отремонтируют за 12,7 млн рублей

В Татарстане на ремонт дорог в сельских поселениях Буинского района выделят 12,7 млн рублей. Такой тендер появился на портале госзакупок.

Например, ремонтные работы планируются в Альшиховском поселении. Дорогу отремонтируют в селе Кайрево на улице Зеленой. Также в список включены деревни Нурвахитово, Альшихово и Тингаши.

Фото: realnoevremya.ru

А в Кайбицком сельском поселении планируют отремонтировать дороги в деревнях Степные Енал, Верхний Наратбаш и в селе Кайбицы на улицах Восточной, Северной и Мирной.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 14 июня. Подрядчика определят на следующий день.

На этой неделе сообщалось, что в Бугульме отремонтируют дорожно-уличную сеть за 123 млн рублей. Работы планируют завершить до 24 октября текущего года. Заказчиком выступает Дирекция финансирования программ дорожных работ.

Диана Жиленкова