Новости спорта

18:21 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Марат Хайруллин подписал контракт с петербургским СКА на 4 года

16:51, 03.06.2022
Марат Хайруллин подписал контракт с петербургским СКА на 4 года
Фото: hcnh.ru

Экс-капитан нижнекамского «Нефтехимика» Марат Хайруллин подписал контракт с петербургским СКА на 4 года, сообщает официальный телеграм-канал «армейского» клуба.

Ранее питерский клуб выменял права на игрока у «Нефтехимика» на денежную компенсацию. Сообщалось, что переход нападающего обошелся СКА в 90 млн рублей.

В сезоне 2021/2022 25-летний форвард в составе нижнекамцев набрал 32 (17+15) очка в 46 матчах регулярного чемпионата. Таким образом, Хайруллин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика». Нижнекамцы завершили выступление на стадии первого раунда плей-офф, уступив в серии с челябинским «Трактором» (0:4). В регулярном чемпионате «Нефтехимик» финишировал на 7-м месте.

Эрик Добролюбов
СпортХоккей Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также