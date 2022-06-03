Марат Хайруллин подписал контракт с петербургским СКА на 4 года
Экс-капитан нижнекамского «Нефтехимика» Марат Хайруллин подписал контракт с петербургским СКА на 4 года, сообщает официальный телеграм-канал «армейского» клуба.
Ранее питерский клуб выменял права на игрока у «Нефтехимика» на денежную компенсацию. Сообщалось, что переход нападающего обошелся СКА в 90 млн рублей.
В сезоне 2021/2022 25-летний форвард в составе нижнекамцев набрал 32 (17+15) очка в 46 матчах регулярного чемпионата. Таким образом, Хайруллин стал лучшим бомбардиром «Нефтехимика». Нижнекамцы завершили выступление на стадии первого раунда плей-офф, уступив в серии с челябинским «Трактором» (0:4). В регулярном чемпионате «Нефтехимик» финишировал на 7-м месте.
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