«Салават Юлаев» вернул Андрея Кареева из финской лиги

Российский вратарь Андрей Кареев вернулся из финского клуба ТПС в уфимский «Салават Юлаев». Срок контракта рассчитан на один год.

Два последних сезона 27-летний голкипер провел в финской Liiga. В прошлом чемпионате финской лиги Кареев вместе с ТПС стал вице-чемпионом Финляндии. По итогам сезона 2021/2022 российский голкипер получил приз «Главная звезда плей-офф».

В 50 матчах регулярного чемпионата голкипер одержал 25 побед, сыграл на ноль в пяти матчах (92,1% отраженных, 2,02 — коэффициент надежности).

В плей-офф вратарь сыграл в 18 матчах, в которых одержал 9 побед, в четырех из них отстоял на ноль. Отразил 92,6% бросков при коэффициенте надежности 1,88.

Ранее Кареев уже выступал в Континентальной хоккейной лиге в составе уфимского «Салавата Юлаева», но в основном выполнял функцию запасного вратаря.

Эрик Доборолюбов