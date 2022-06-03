Казань и Нижний Новгород может связать водный межрегиональный рейс на «Валдае 45Р»

Заместитель председателя правительства России, куратор Приволжского федерального округа Дмитрий Чернышенко заявил, что в перспективе рассматривается возможность запуска рейса судов на подводных крыльях «Валдай» из Нижнего Новгорода в Казань. Об этом сообщает пресс-служба постоянного представителя президента России в ПФО.

Об этом Чернышенко упомянул, принимая участие в торжественной церемонии пуска третьего межрегионального рейса судов «Валдай 45Р» из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск (Марий Эл). По словам вице-премьера, суда на подводных крыльях не просто водный транспорт, а один из символов научной и технической мощи России. Он отметил, что они пользуются большой популярностью у туристов. В 2021 году «Валдаи» перевезли около 40 тысяч человек. В нынешнем году планируется перевезти уже более 90 тысяч человек.

Отмечается, что рейсы из Нижнего Новгорода в Козьмодемьянск и обратно планируют запускать по пятницам, при наличии свободных судов — в праздничные дни. Пассажировместимость «Валдая 45Р» — 45 человек, скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

Фото: government-nnov.ru

1 июня первый рейс теплохода «Валдай 45Р» прибыл в Казань из Чебоксар. Это был пробный рейс. Планируется, что маршрут будет работать ежедневно до 11 сентября.

Дарья Акимова