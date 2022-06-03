В Казани временно закроют для движения участок улицы Габдуллы Тукая

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

На этой неделе в Казани временно перекроют проезжую часть на участке улицы Габдуллы Тукая. Это связано с работами по устройству сетей водопровода, объяснили в мэрии города.

С 23.00 4 июня до 5.00 6 июня полностью закроют проезжую часть возле здания №85 по ул. Габдуллы Тукая.

скриншот Яндекс.Карты

Напомним, в Казани 16 июня закрыт участок улицы Фучика возле домов №145а и 149. Для движения частично перекрыта проезжая часть, полностью — местный проезд и тротуар. Это связано со строительством первого участка второй линии метрополитена.

Татьяна Демина