БЭП и СК заподозрили во взятке главного архитектора Альметьевска

Накануне в Альметьевске задержали главного архитектора Антона Севастьянова. Его подозревают в получении взятки на сумму свыше 100 тысяч рублей. Об этом сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.



Дело возбуждено по материалам БЭП и следственного отдела в Альметьевске. Речь идет о преступлении прошлого года.

Официально в Следкоме задержание пока не комментируют.

На посту главного архитектора Севастьянов отработал три года. Он уроженец Бугульмы и выпускник Казанского государственного архитектурно-строительного университета. До приглашения на муниципальную службу работал архитектором в строительных фирмах Казани и Москвы.