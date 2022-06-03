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БЭП и СК заподозрили во взятке главного архитектора Альметьевска

08:00, 03.06.2022 2
БЭП и СК заподозрили во взятке главного архитектора Альметьевска
Фото: almetievsk-ru.ru

Накануне в Альметьевске задержали главного архитектора Антона Севастьянова. Его подозревают в получении взятки на сумму свыше 100 тысяч рублей. Об этом сообщают источники «Реального времени» в правоохранительных органах.

Дело возбуждено по материалам БЭП и следственного отдела в Альметьевске. Речь идет о преступлении прошлого года.

Официально в Следкоме задержание пока не комментируют.

На посту главного архитектора Севастьянов отработал три года. Он уроженец Бугульмы и выпускник Казанского государственного архитектурно-строительного университета. До приглашения на муниципальную службу работал архитектором в строительных фирмах Казани и Москвы.

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 08:13
    В последние десятилетия два многовато в архитектурно-исторической области скандалов и происшествий.
    Видать денежки большие крутятся в этом "чертовом колесе".
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  • Анонимно 08:26
    Не верю!
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