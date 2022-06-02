Российский рынок акций на закрытии торгов снизился на 1,5%

По итогам торгов индекс Московской биржи снизился на 1,5%, до 2340,17 пункта, индекс РТС упал на 2,1%, до 1196,03 пункта. Курс доллара составил 61,65 рубля.

Большинство «голубых фишек» на Мосбирже подешевели в пределах 4,4%. Так, на 4,4% снизилась стоимость акций НОВАТЭКа, на 4,2% — НЛМК, на 3,4% — «Аэрофлота». Акции «Северстали» упали на 15,3%, до 815,8 рубля.

Фото: ru.wikipedia.org

В то же время цена акций UC Rusal поднялась на 4,3%, «Интер РАО» — 4,1%, МТС — 1,8%. «Префы» «Сургутнефтегаза» возросли на 1,3%, бумаги «Яндекса» — на 0,4%, передает «Интерфакс».



Вчера вечером торги закрылись подъемом индекса Московской биржи на 0,8%. Индекс РТС возрос на 1,2%. Курс доллара остался на уровне 61,22 рубля.

Диана Жиленкова