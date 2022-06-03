Гидрометцентр Татарстана обнаружил в Казани превышение ПДК аммиака и формальдегида

В воздухе Казани обнаружили превышение предельно допустимой концентрации сразу двух загрязняющих веществ — аммиака и формальдегида. Об этом говорится на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Например, повышенную концентрацию аммиака зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева. Показатель составил 0,2 мг/кубометр при норме до указанного уровня.

Фото: скриншот

Тем временем пункт наблюдения на улице Болотникова обнаружил превышение ПДК формальдегида, концентрация которого составила 0,117 мг/кубометр при норме до 0,05 мг/кубометр. Отмечается, что наблюдение проводилось с 13.00 1 июня до 7.00 2 июня.



Фото: скриншот

На этой неделе сообщалось, что Гидрометцентр Татарстана обнаружил в Казани превышение ПДК фенола и формальдегида. Повышенную концентрацию обоих веществ зафиксировал пункт наблюдения, расположенный на улице Болотникова.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

Диана Жиленкова